Reina a MTV: "Ci portiamo a casa tre punti importanti"

Al termine di Genoa-Milan Pepe Reina è stato intervistato da Milan TV. Ecco le parole del portiere rossonere al canale ufficiale del Milan:

Cos'hai pensato quando ti sei trovato a tu per tu con Schöne al novantacinquesimo?

"Dopo l'errore del primo tempo l'esperienza mi ha aiutato a non uscire dalla partita e ad essere concentrato su ogni dettaglio. Mi fa orgoglio la reazione dei ragazzi, vedere questa reazione dopo una brutta sconfitta con la Fiorentina e un brutto primo tempo. Non abbiamo mai mollato, abbiamo cercato di ribaltare la partita e alla fine ci portiamo a casa tre punti veramente importanti".

Cos'è successo negli spogliatoi al termine del primo tempo?

"Sapevamo che un gol ci avrebbe rimesso in partita. Non potevamo mollare in questo momento in cui c'è un po' di sfiducia, in cui a volte il pallone sembra bruciare e non è facilissimo giocare. Dobbiamo dare il 100%. Poi si può anche sbagliare perché è il calcio, ma dovevamo tornare a casa consapevoli di aver dato il massimo. I momenti di fiducia arriveranno e la squadra giocherà meglio".