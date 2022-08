Reja: "Il Milan ragiona molto sugli acquisti: sono elementi funzionali per Pioli"

MilanNews.it

L'allenatore Edy Reja si è così espresso a TMW su Milan e Napoli: "Il Napoli mi auguro possa far bene come lo scorso anno anche se sono andati via calciatori importanti. Ma lavorano per portare qualche giocatore e per rendere la squadra competitiva. Mi piace il Milan, ragiona anche molto sugli acquisti. Sono tutti elementi funzionali al progetto di Pioli".