Renato Veiga vicinissimo al Chelsea. Era stato accostato al Milan dal padre

Sui suoi profili social il giornalista Fabrizio Romano ha riportato che il centrocampista portoghese Renato Veiga è a un passo dal Chelsea. Il mediano classe 2003 è tra i talenti più importanti del calcio lusitano ed è di proprietà del Basilea, in Svizzera, dopo essere cresciuto tra le giovanili dello Sporting e dell'Augsburg in Germania. In totale i Blues spenderanno circa 14-15 milioni di euro tra parte fissa e stipendio per strappare il centrocampista alla squadra elvetica.

Nei mesi scorsi anche il Milan si era interessato il giocatore. Era stato proprio il padre a rivelarlo in un'intervista: "Quel che so è che il Milan segue Renato Veiga da molto tempo. Ovviamente con l'apertura del mercato potrebbero provare l'affondo, ora sono ancora interessati e osservano le sue prestazioni. Tuttavia, non c'è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale dal Milan. Ci sono vari club dai top 5 campionati con cui ho già avuto contatti. Vedremo cosa succederà… Ci sono club da Ligue 1, Premier League e un ulteriore club di Serie A (oltre al Milan) che sono interessati da un po'. Anche nel corso del mercato invernale ci sono state discussioni e informazioni ma, in accordo col giocatore, abbiamo deciso di concludere la stagione a Basilea e rimandare tutto alla sessione estiva, chiudendo a ogni possibilità. Le prossime settimane saranno importanti”