Repubblica - Addio Higuain, la Champions unica idea del Milan

Oggi, dopo il sorpasso della Roma e l’aggancio dell’Atalanta, il Milan si presenta a Marassi nella solita emergenza, con soli quattro titolari di inizio stagione: Donnarumma, Rodríguez, Suso e Calhanoglu. Lo scrive stamane il quotidiano La Repubblica, che pone l’accento sui rossoneri in vista della gara in programma alle 15. Higuain è ormai un ricordo: il Pipita ha chiesto a Gattuso di non andare a Genova, pur non essendo ancora del Chelsea. La corsa al quarto posto riparte dal Genoa: Cutrone guida i reduci della scorsa stagione.