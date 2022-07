Repubblica: "Dybala non aspetta più l'Inter. La Roma è in corsa, occhio all'Atletico Madrid"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Paulo Dybala si è stancato di aspettare l'Inter. Dopo essersi immaginato nerazzurro da mesi, l'argentino ha cominciato a riflettere su altre ipotesi perché Sanchez, Dzeko e Correa ne stanno bloccando l'arrivo. Il desiderio della Joya, come riporta La Repubblica, è sempre stato l'estero, la Spagna in particolare e l'Atletico Madrid, che potrebbe rilanciarlo anche in ottica Mondiale, sarebbe una destinazione molto gradita. Il Milan ha scelto De Ketelaere, il Napoli sforerà il tetto ingaggi solo per Koulibaly e allora ecco che torna in corsa la Roma, che con un progetto a lungo respiro, con Mourinho come garante, potrebbe convincere Dybala.