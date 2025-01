Repubblica - Futuro Rashford: domani il fratello-agente vede lo United

In merito al futuro di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, quella di domani potrebbe essere una giornata molto importante perchè, come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, il fratello-agente del giocatore inglese vedrà i dirigenti dei Red Devils. Negli ultimi giorni, il procuratore di Rashford ha incontrato diversi club, tra cui anche il Milan che è molto interessato all'attaccante.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4