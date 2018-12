Repubblica - Higuain, il buio dopo un rigore fallito

La crisi del gol di Higuain - scrive il quotidiano La Repubblica - ha ragioni tattiche e tecniche. Il livello medio dei compagni si è abbassato: per un centravanti abituato a dettare l’imbeccata fulminea, numero e qualità degli assist sono determinanti. Non a caso, il calo dell’argentino è coinciso con l’emergenza infortuni a centrocampo. Poi c’è l’aspetto psicologico. Il rigore sbagliato con la Juventus e la successiva espulsione hanno tolto fiducia al Pipita, che non si sente soddisfatto di sé e tende a strafare per mostrarsi all’altezza dei soldi sborsati.