Repubblica: "Ibra acciaccato e mercato magro: per il Milan è derby della verità"

"Ibra acciaccato e mercato magro: per il Milan è derby della verità": titola così questa mattina Repubblica che spiega che lo svedese è in dubbio in quanto è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille. Tra i tifosi c'è parecchia delusione per il deluddente mercato invernale del Diavolo che ha chiuso solo l'acquisto in attacco del giovanissimo Lazetic. L'Inter partirà favorita domani in un match che pesa tanto per entrambe le squadre, ma forse più per il Milan.