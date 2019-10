Repubblica: "Il Milan vuole subito Spalletti"

Questo il titolo odierno di Repubblica sul momento del Milan: "Giampaolo è rimasto in bilico. Il Milan vuole subito Spalletti". La vittoria di sabato in casa del Genoa potrebbe non bastare al tecnico rossonero per salvare la sua panchina. La dirigenza milanista ha intanto già avviato i contatti per trovare il suo sostituto: Spalletti è il preferito, ma in corsa ci sono anche Pioli, Garcia, Prandelli, Ranieri e Marcelino.