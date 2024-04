Repubblica - Inter, PIF non è interessato ad acquistare il club nerazzurro

Negli ultimi giorni, si parla molto del possibile interesse della famiglia reale saudita per acquistare l'Inter. Ma, secondo Repubblica, PIF, il fondo sovrano saudita proprietario anche del Newcastle, non sarebbe interessato nè al club nerazzurro, nè ad altre società italiane. PIF, dopo anni di spese e investimenti molto importanti, vorrebbe cambiare il suo approccio al mondo del calcio e per questo starebbe cercando investitori privati, soprattutto locali, interessati a entrare nel capitale delle quattro squadre di cui è proprietario in patria, tra cui anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il Public Investment Fund (PIF) è un fondo sovrano dell'Arabia Saudita ed è uno dei più grandi fondi sovrani del mondo. Fondato nel 1971 allo scopo di investire per conto del governo dell'Arabia Saudita, il fondo ha sede a Riad e l'attuale presidente è il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman Al Sa'ud.