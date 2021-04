Repubblica - Juventus, occhi su Calhanoglu che non ha ancora rinnovato con il Milan

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, la Juventus sta seguendo con grande attenzione la situazione al Milan di Hakan Calhanoglu che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e per ora non ha ancora rinnovato. I bianconeri sono alle finestra, pronti ad approfittarne nel caso in cui il turco dovesse decidere di non prolungare e quindi di andare via a parametro zero.