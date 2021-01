Repubblica: "L’atto di forza del Milan: 10 in campo e in pagella"

"L’atto di forza del Milan: 10 in campo e in pagella": titola così questa mattina Repubblica che esalta il successo di ieri dei rossoneri sul campo del Benevento. Grande prova di carattere della squadra di Pioli che ha saputo avere la meglio sugli avversari nonostante le tante assenze e l'espulsione dopo mezz'ora di Tonali. Il Diavolo resta così primo in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter.