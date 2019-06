Repubblica: "La doppia partita di Boban"

"La doppia partita di Boban": titola così questa mattina Repubblica in merito ai primi giorni del croato da Chief football officer del Milan. Da una parte ha affiancato Paolo Maldini nella gestione dalla parte sportiva e del mercato estivo (i due sono volati per esempio a Madrid per incontrare i vertici del Real), mentre dall'altra è stato a Londra insieme all'ad Ivan Gazidis per parlare con Elliott e in particolare per rafforzare la strategia politica con l’Uefa.