Repubblica: "La Juve piega il Milan a fatica"

L'edizione odierna apre così questa mattina le pagine sportive all'indomani della vittoria della Juventus contro il Milan per 1-0: "Il grande freddo. La Juve piega il Milan a fatica. Ronaldo va via furioso con Sarri". Buona prestazione dei rossoneri di Pioli, che però alla fine escono dallo Stadium con zero punti in tasca. Decisivo un gol nella ripresa di Dybala. Furioso Cristiano Ronaldo, sostituito nel secondo tempo proprio dall'argentino.