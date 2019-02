Repubblica: "Lazio-Milan, primo round per la finale nella Coppa senza tiranni"

La Coppa Italia offre un panorama diverso, dopo quattro anni di vittorie juventine. Lo scrive stamane il quotidiano La Repubblica, che aggiunge: tra le quattro squadre che si giocano il titolo il tiranno non c’è, eliminato dall’Atalanta. E mancano pure il Napoli secondo in Serie A, l’Inter terza e la Roma quinta. Il trofeo, dunque, andrà a un vincitore inatteso. Proprio nello stadio della finale va in scena stasera l’andata del duello in teoria più importante: il Milan e la Lazio sono le presunte favorite, anche perché negli ultimi quattro anni hanno invano conteso la coppa alla Juve.