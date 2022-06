Repubblica - Milan, ad un passo l'accordo per il rinnovo di Maldini e Massara. E ora il mercato si può sbloccare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' una telenovela in onda da giorni ma ora la conclusione appare più vicina: secondo quanto riportato da Repubblica Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del Milan e il suo più stretto collaboratore Ricky Massara sono ormai vicini a chiudere il rinnovo del loro contratto. L'accordo di massima è stato raggiunto e ora mancherebbero solo gli ultimi particolari prima della firma. L'incontro tra lo storico numero 3 rossonero e Gerry Cardinale, avvenuto due settimane fa, sarebbe quindi stato molto positivo. Con questa scelta Cardinale ha ribadito a tutti i tifosi rossoneri e al calcio italiano che Maldini è al centro del progetto milanista. Con tutta probabilità non sarà stato facile, ma alla fine il vincitore delle cinque Coppe dei Campioni si è convinto che potrà dire la sua sul rafforzamento della squadra.

Maldini, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, era stato chiaro e si era detto rammaricato per non essere stato informato del fallimento delle trattative con il fondo arabo Investcorp e dell'ingresso sulla scena di RedBird. Inoltre era stato ancora più chiaro sul suo futuro dichiarando che non si sentiva l'uomo adatto per un progetto non ambizioso. Il significato di queste parole stava nel concetto che Maldini avrebbe chiesto le risorse per almeno tre acquisti di valore, uno per ruolo. Questo ha dato il via libera a un mercato importante, dove oltre al budget previsto da Ivan Gazidis si potrebbero aggiungere anche parte dei "bonus" guadagnato con la partecipazione in Champions per una cifra vicino ai 40 milioni. Con 80 milioni quindi si potrebbe giungere alla conclusione degli arrivi di Divock Origi e di Renato Sanches. Sul taccuino du Maldini e Massara poi ci sono Sven Botman, i talenti Noa Lang e Charles De Ketelaere per il fronte offensivo senza dimenticare Nicolò Zaniolo. Tutto, ovviamente, dipenderà dalle richieste dei club. Sbloccati i rinnovi di Maldini e Massara, ora il mercato del Milan può entrare nel vivo.