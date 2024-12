Repubblica: "Milan, Fonseca sempre più solo: lo sconfessano anche i giocatori"

vedi letture

L'edizione odierna di Repubblica titola così: "Milan, Fonseca sempre più solo: lo sconfessano anche i giocatori". Continua a far discutere il duro sfogo di Paulo Fonseca dopo Atalanta-Milan che ha accusato l’arbitro La Penna di essere prevenuto e ha contestato il gol dell’ex De Ketelaere per una spinta a Theo Hernandez. Il club ha ha chiesto un parere ufficiale sull'episodio all’Associazione arbitri, che ha confermato che è stata corretta la decisione di convalidare la rete del belga. Prima ancora, ammettendo i meriti dell’Atalanta e rifiutando gli alibi arbitrali, Morata e Reijnders avevano sconfessato il loro allenatore.

Queste le parole di Alvaro Morata a DAZN: "Abbiamo perso una partita importantissima, anche il modo in cui la abbiamo persa. Loro hanno giocatori di grande qualità e noi abbiamo difeso molto bene, ma in due situazioni… Sul primo la punizione è arrivata su un fallo molto leggero, ma poi è arrivato il gol. Non possiamo guardare gli arbitri o queste cose perché non abbiamo meritato la vittoria oggi”.