Repubblica - Milan, il contratto di Pioli è in scadenza: nessun appuntamento, ma c'è l'opzione unilaterale

Stefano Pioli e il futuro, sempre a tinte Milan ma da rinnovare. Il contratto del tecnico, sottolinea la Repubblica, è in scadenza nel 2022: fin qui, tanti attestati di stima sia da parte della proprietà che dalla dirigenza (Maldini), ma nessun appuntamento fissato in calendario per discutere il prolungamento. La società può comunque esercitare un'opzione unilaterale per il rinnovo annuale, fino al 2023: secondo il quotidiano, potrebbe farlo entro fine anno o al massimo a inizio 2022.