Repubblica - Milan-Inter, San Siro in concessione per 90 anni

Milan e Inter hanno deciso di congelare la rivalità stracittadina e chiudere un accordo col Comune di Milano con il quale decidono di abbandonare il sogno di trasferirsi in un nuovo stadio di proprietà per dare il via alla ristrutturazione del Meazza. Lo scrive stamane il quotidiano La Repubblica, che aggiunge: un investimento - da dividere a metà - che si prefigura di qualche centinaio di milioni. Inter e Milan hanno bisogno di avere, se non la proprietà, la certezza di gestire San Siro molto a lungo: l’accordo, che potrebbe essere raggiunto (salvo clamorose sorprese) entro fine anno, parla di una concessione di 90 anni. Periodo più che utile per ammortizzare l’investimento.