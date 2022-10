MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, missione compiuta: per gli ottavi serve un punto": titola così Repubblica che spiega che i rossoneri dovevano vincere a Zagabria e lo hanno fatto ieri sera con un netto 4-0 contro la Dinamo. Per passare il turno, alla squadra di Pioli basterà ora non perdere mercoledì prossimo a San Siro contro il Salisburgo.