Repubblica - Rafael Leao la prima prova per RedBird

Secondo quanto riporta oggi la Repubblica nel suo pezzo di approfondimento sulla questione cessione del Milan, i possibili nuovi proprietari rossoneri di RedBird Capital Partners dovranno subito misurarsi con la questione Leao, qualora dovessero insediarsi in via Aldo Rossi. In primis c'è da sciogliere il nodo rinnovo, con i discorsi che comunque sono già stati avviati dall'attuale proprietà e dirigenza: tutto verrà rimandato alla fine del campionato. In più bisognerà resistere alle lusinghe degli altri club. Leao oggi è valutato 70 milioni: mantenerlo a Milano può essere il biglietto da visita del gruppo di Cardinale.