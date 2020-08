Repubblica - Spadafora, possibili dimissioni: decisivo il respingimento della riforma dello sport

Secondo un'indiscrezione lanciata da 'La Repubblica', il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sarebbe vicino a rassegnare le proprie dimissioni. In particolare, il fattore decisivo per questa scelta sarebbe stata la mancata approvazione della riforma dello sport persino dagli stessi colleghi del ministro. Decisive le prossime ore per capire se la frattura sia risanabile.