Repubblica sull'Europa League: "Roma ai sedicesimi. Milan ripreso a Lille"

In merito alla serata di ieri delle italiane in Europa League, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Roma ai sedicesimi. Milan ripreso a Lille". I giallorossi, grazie allo 0-2 in casa del Cluj, hanno passato il turno con due turni di anticipo. I rossoneri, avanti 1-0 grazie ad un gol di Castillejo, si sono fatti rimontare dal Lille. Vittoria anche del Napoli: 2-0 al Rijeka e primo posto nel suo girone.