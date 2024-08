Repubblica: "Via alla Serie A, si ricomincia dalle milanesi"

Bentornata Serie A. Sarà questo il leitmotiv della giornata, dove "Si ricomincia dalle milanesi", intitola in taglio basso La Repubblica in edicola oggi. Nastri di partenza tagliati per primi dall'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica con due stelle sul petto, impegnata nella trasferta al "Ferraris" contro il Genoa.

A seguire toccherà al Milan di Paulo Fonseca aprire le danze a San Siro contro il nuovo Torino targato Paolo Vanoli. Fondamentale partire col piede giusto per non rimanere subito indietro rispetto alle rivali agguerrite in un campionato che ne vedrà delle belle.