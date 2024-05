Resta sul tavolo un avanzo di magia

Le grandi storie, i grandi rapporti, anche quando finiscono, lasciano una scia di nostalgia, di romanticismo, di amore, di bellezza che viene ricordata, della quale ci si ricorderà per sempre. I grandi amori, non solo i primi, non si scordano mai. E dirò una cosa, spero a nome di tutti: tra Stefano Pioli e il Milan sarà lo stesso. Perché quando c'è una magia che si crea, aleggia sempre, nei ricordi di chi c'era, di chi l'ha respirata, di chi l'ha provata, di chi l'ha vissuta.

L'era dell'allenatore di Parma in rossonero finirà con Milan-Salernitana; nella giornata di ieri, in sede, l'incontro tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l'entourage del tecnico, rappresentato da Gabriele Giuffrida, ha portato a ciò che si prevedeva da tempo: la comunicazione dell'esonero che diverrà ufficiale entro sabato. Le tempistiche permetteranno, di conseguenza, il ringraziamento di San Siro a Pioli, all'allenatore che, in cinque anni, ha riportato il Milan in alto nelle gerarchie in Italia, vincendo uno Scudetto meraviglioso, e a giocarsela, seppur con risultati alterni, con le grandi d'Europa in Champions League.Gli ultimi due anni hanno fatto modificare quel 'Pioli is on fire' tanto urlato con gioia in grida di rabbia e di delusione da parte dei tifosi, ma poi tutto finisce e sulla bilancia bisogna mettere tutto. E l'ago della bilancia, dopo cinque anni, si è fermato sulla scritta 'Grazie'. Grazie mister Pioli, perché se, come cantava Jovanotti, resta sul tavolo un avanzo di magia è perché quella magia l'hai portata tu, assieme alla società vecchia e nuova, ai dirigenti vecchi e nuovi, ai giocatori vecchi e nuovi. E la magia non si cancella: resta. E resterà per sempre. A prescindere dai finali, belli o brutti che siano. Per l'era Pioli al Milan c'è un solo finale: grazie - lo si ribadisce - per l'avanzo di magia che il tecnico di Parma consegnerà al prossimo allenatore e a tutti i milanisti.