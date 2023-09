Retroscena da Milanello: le parole di Pioli ad Adli a luglio e la risposta chiara a Tomori

Yacine Adli, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Ho aspettato e sognato questa serata, ma ci voleva lavoro e ci voleva pazienza. Ce li ho avuti e ho dato tutto per questo momento. Ma è solo una partita e voglio fare di più. Voglio dimostrare che ci sono e che posso aiutare".

Come ti trovi da mediano?

"Ho giocato un po' ovunque: la posizione mi va bene. Quando Pioli mi ha detto di giocare davanti alla difesa, gli ho detto 'Fammi giocare dove vuoi che ci sono'".

Come è stato non giocare?

"È stato difficile certo, perché volevo giocare come tutti i calciatori, quindi ho cercato la felicità in altri modi. Ho sempre cercato di aiutare. Il primo giorno ho parlato con Pioli e mi ha detto che avremmo cambiato modo di giocare e che io non ero contemplato. Poi Tomori mi ha chiesto cosa avrei fatto e io gli ho detto: 'Resto qui e vedrai che gioco'".