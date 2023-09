Retroscena da Pioli: il 3-4-3 è stato provato ieri in mezz'ora. Il motivo

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Milan-Hellas Verona: “In questo momento se Krunic viene a mancare per qualche partita abbiamo due giocatori che possono giocare in quel ruolo lì: Adli e Reijnders. Giocheremo ogni tre giorni, giocheranno tutti. Non è un singolo ma è la squadra che deve lavorare in un certo modo.

Oggi ho cambiato per necessità, solamente ieri pomeriggio abbiamo saputo che Calabria e Theo non sarebbero stati della partita e abbiamo cambiato qualcosina anche se abbiamo mantenuto una costruzione con 5 giocatori e abbiamo mantenuto 5 giocatori offensivi. Ho visto una squadra che ha lavorato tanto ed è rimasta in partita con intelligenza e lucidità”.