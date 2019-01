Retroscena Milan, Il Giornale: "Gazidis mette le mani anche su Milanello"

Ivan Gazidis era convinto di doversi occupare soprattutto della strategia per moltiplicare i proventi del club. Invece, come riporta il quotidiano Il Giornale, l’amministratore delegato rossonero ha deciso di modificare il suo ruolo. Era partito convinto di lasciare piena autonomia a Leonardo e Maldini, ma poi ha deciso di gestire in prima persona anche il rapporto con Gattuso. Di qui, probabilmente, il cambio di rotta in materia di mercato, dove si è passati dalla ricerca di grandi e stagionati calciatori a esponenti più giovani.