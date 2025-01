Ricavi Champions: al Milan 73 milioni, che potrebbero diventare 75 dopo mercoledì

vedi letture

Arrivati all'ultima giornata di Champions League, i ricavi del Milan per questa league phase si aggireranno attorno ai 73 milioni di euro, che potrebbero diventare 75 nel momento in cui si dovesse battere la Dinamo Zagabria mercoledì sera in Croazia.

Tra tutte le italiane il Diavolo sarà la terza per ricavi, dietro all'Atalanta (77) ed Inter (85). Ma perché questo? Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che per la società rossonera sono previsti meno premi rispetto alle due nerazzurre perché il Milan parte da un market pool più basso (meno di 18 milioni) e un ranking decisamente inferiore (4,5 milioni).

Rispetto alle rivali italiane è più bassa anche la quota risultati, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10,5 milioni di euro. Fissa invece è la quota di partecipazione: 18,6 milioni. Infine ad alimentare questi ricavi i risultati: il sesto posto nella classifica generale vale 600mila euro in meno. Con bonus e ottavi di finale, dunque, si arriva a 73 milioni, 75 qualora si battesse, come anticipato, la Dinamo mercoledì. La coppa porterebbe nella casse del club rossonero altri 130 milioni, ma quello è un altro discorso.