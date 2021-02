Ricordate il primo Milan-Crotone in A? Ecco formazione rossonera e immagini

Ricordate il primo Milan-Crotone in Serie A? Era il 4 dicembre 2016 e i rossoneri, con grande fatica, riuscirono a strappare i tre punti a pochi minuti dal 90esimo grazie al gol di Lapadula (2-1 il risultato finale, Falcinelli e Pasalic gli altri marcatori del match).

Ecco la formazione di partenza del Milan: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Sosa, Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Niang.

Our first ever #SerieATIM clash against Crotone: do you remember our Starting XI ❓



Il primo #MilanCrotone in Serie A... Vi ricordate la formazione titolare ❓#SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/RKHFpyhEFo