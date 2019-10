Rijkaard: "Baresi ci diceva di non parlare troppo e concentrarci sul gioco"

Frank Rijkaard, durante la cerimonia del Festival dello Sport che celebrava il Milan degli Immortali, ha detto: “Ringrazio di cuore Sacchi per avermi dato la possibilità di giocare in una grande squadra. Ambientarmi è stato più facile. Mi ha insegnato tutto ciò che dovevo fare in campo con grande velocità, così come hanno fatto i miei ex compagni. Ancelotti e Baresi su tutti. Franco era eccezionale, un capitano, un fuoriclasse. Ci diceva di non parlare troppo e concentrarci sul gioco. Il mister ha cambiato il calcio italiano, dopo il primo gol si cercava il secondo. Abbiamo compreso presto cos’era la pressione. Carlo in questo era un maestro. Finale contro la Steaua? Una partita perfetta, tutti hanno compiuto il proprio lavoro giocando alla grande”