Rinaldi: "Contenta di essere tornata. Importante portare a casa i tre punti"

Intervenuta ai canali ufficiali del Milan, Debora Salvatori Rinaldi ha parlato così del suo rientri in campo dal primo minuto: "Sono veramente contenta di essere tornata in campo. Abbiamo portato a casa i 3 punti, è un periodo particolare per tutti. E' una giornata per me perfetta perchè sono rientrata ed era passato tanto tempo, ma soprattuto sono contenta di essere tornata in condizione".