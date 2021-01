Rinnovi: dopo Calhanoglu toccherà a Donnarumma e Ibra

Dopo Calhanoglu toccherà a Donnarumma e Ibrahimovic. Si parla, ovviamente, di rinnovi. Come riporta Tuttosport, per il portiere esiste sempre la distanza rappresentata dalla volontà di Raiola di inserire una clausola rescissoria legata all’eventuale mancata qualificazione in Champions League. Gigio dovrebbe restare a Milanello, ma bisogna completare la cornice contrattuale. Nel caso di Ibra invece, sarà il diretto interessato a decidere in primavera se si sentirà ancora competitivo per continuare oltre i 40 anni.