Rinnovi, le parole di Maldini su Leao, Bennacer e Kalulu

Prima della partita contro il Chelsea, Paolo Maldini è stato intervistato da Prime Video e ha parlato anche della questione rinnovi con tre giocatori che sono sotto la lente di ingrandimento sotto questo punto di vista: Leao, Bennacer e Kalulu. Queste le parole, riportate oggi dal Corriere dello Sport: "C’è volontà per rinnovare lui (Leao, ndr), Bennacer e Kalulu. La volontà c’è, poi naturalmente bisogna sedersi al tavolo e trattare". Poi un piccolo excursus sul calciatore portoghese: "Per il completo sviluppo di Rafa il Milan è la società migliore, secondo me. È arrivato a 20 anni, mi ricordo che a 20 anni non avevo tutte queste sicurezze. Ognuno di noi ha un percorso diverso: mi ricordo che sentivo la pressione, avrei avuto bisogno di una pacca sulla spalla, una parola nei momenti difficili. Questi ragazzi hanno bisogno di sostegno".