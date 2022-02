Rinnovo Ibra: la decisione spetta allo svedese

Tuttosport si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Come sottolinea il quotidiano, Paolo Maldini ha sempre detto che la scelta sarà principalmente dello svedese, il quale dovrà decidere se firmare il rinnovo con il club rossonero oppure no. Ibra, nonostante l’età e i numerosi acciacchi, non ha perso la voglia di allenarsi, e prima di smettere vorrebbe provare a giocare il suo ultimo Mondiale. La situazione, dunque, è ancora tutta da chiarire.