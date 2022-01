Rinnovo Leao, si lavora su ingaggio e bonus

Tutti a Milanello sono consapevoli del talento di Leao. I dirigenti, con Maldini in testa, e lo staff tecnico, guidato da Spioli, hanno sempre ci ha sempre creduto, difendendo il ragazzo quando faticava a imporsi. Ora Rafael è esploso e Il Milan non vuole farselo sfuggire. Non a caso, come riporta il Corriere dello Sport, già da tempo i vertici di via Aldo Rossi hanno intavolato una trattativa con il suo agente, Jorge Mendes, per rinnovargli il contratto. Le discussioni sono in atto: l’obiettivo è prolungare l’accordo con Leao fino al 2026, si lavora sull’ingaggio e sui bonus per arrivare a 4 milioni a stagione.