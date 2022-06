Rinnovo Milan-Puma: il Centro Vismara sarà rinominato Puma House of Football

MilanNews.it

Come emerso ieri dalla nota ufficiale del Milan in merito all'accordo quinquennale tra rossoneri e Puma a partire da gennaio 2023, per una cifra vicino ai 30 milioni all'anno, nell'affare vi entra anche il nuovo nome per il Centro Vismara da tempo casa del settore giovanile e femminile dei rossoneri. Il centro sportivo di viale Missaglia verrà rinominato "Puma House of Football" e, secondo quanto riporta Il Giorno questa mattina, verranno fatti investimenti mirati per la crescita dei giovani talenti del Milan, oltre che del reparto femminile. Inoltre presso il centro sportivo saranno promossi eventi che andranno a consolidare il rapporto tra i due brand.