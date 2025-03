Riparte la volata Champions: i calendari delle pretendenti a confronto

Questo weekend riparte il campionato: si entra nella fase calda, quella finale che deciderà tutti i verdetti che rimangono ancora in bilico a nove giornate dal termine. Il Milan parte da dietro nella volata per il posto Champions League, di cui va a caccia insieme ad altre cinque squadre. Di seguito la situazione in classifica e il confronto dei calendari da qui a fine stagione.

Questa la classifica che riguarda le squadre coinvolte:

4. Bologna 53

5. Juventus 52

6. Lazio 51

7. Roma 49

8. Fiorentina 48

9. Milan 47

Questo è il calendario che riguarda tutte le squadre coinvolte:

30ª GIORNATA

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Genoa

Lazio - Torino

Lecce - Roma

Napoli - Milan

Venezia - Bologna

31ª GIORNATA

Atalanta - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Fiorentina

Roma - Juventus

32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

Roma - Hellas Verona

34ª GIORNATA

Fiorentina - Empoli

Inter - Roma

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus