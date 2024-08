Ripartire dai 15' conclusivi contro il Torino, è questo il "consiglio"

Proprio come il Milan di Stefano Pioli, quando tutto sembrava perduto anche quello di Paulo Fonseca ha trovato la forza per ribaltare il risultato e recuperare una partita, pareggiandola, che fino al novantesimo era praticamente persa.

Nel quarto d'ora conclusivo contro il Torino il Milan si è comportato da squadra vera, spezzone significativo e dal quale l'allenatore portoghese deve assolutamente ripartire secondo La Gazzetta dello Sport, a patto che lo si trasformi in un punto di ripartenza. Così facendo, continua la rosea, il Milan manderebbe un segnale importante a tutte le sue rivali, soprattutto se a Parma dovesse giocare con la stessa credibilità ed intensità degli ultimi 15 minuti di gara dell'esordio in campionato.

Oggi non ci sarà Morata, assenza tutt'altro che da sottovalutare, ma dopo questo calciomercato la rosa del Milan è ancora più profonda ma soprattutto completa, visto che non mancherebbero quei giocatori in grado di trascinare i compagni e renderli consapevoli della propria forza, Leao su tutti.