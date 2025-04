Il Milan del futuro è italiano: da Chiesa a Orsolini, passando per Lucca

Dopo una stagione in cui sono stati scelti due allenatori stranieri (casualmente entrambi portoghesi) e in cui la maggior parte degli acquisti sono arrivati dall'estero, per il futuro sembra che il Milan voglia rovesciare la sua modalità di operare e dare maggiore spazio a giocatori italiani. Non è un caso che si stia spingendo per un direttore sportivo come Fabio Paratici e non è un caso che anche l'allenatore che verrà scelto sarà con ogni probabilità italiano. Anche sul mercato si cercherà di seguire questa linea.

Chiesa, Orsolini, Lucca

La Gazzetta dello Sport questa mattina si scatena con i possibili candidati rossoneri, basandosi anche sue quelle che erano state ricerche passate del club. Il primo nome è quello di Federico Chiesa che, prima del trasferimento al Liverpool che non gli ha portato grande successo individuale, era finito nei radar di via Aldo Rossi l'estate scorsa. Potrebbe essere una soluzione per la fascia destra che garantirebbe l'utilizzo di Pulisic come trequartista. In quest'ottica si legge anche l'interesse per Riccardo Orsolini, oggi in grande forma, anche lui sondato in passato e più precisamente nel mercato invernale. Eventualmente il Milan potrebbe giocarsi la pedina del riscatto di Pobega con il Bologna. Infine c'è il centravanti Lorenzo Lucca, anche lui avvicinato come alternativa a Gimenez questo inverno, la cui valutazione però è alta: 35 milioni.

Intreccio con la Roma

Quest'estate il Milan dovrà anche sedersi al tavolo con la Roma. Ci sarà da decidere sullo scambio di prestiti di Abraham e Saelemaekers, più precisamente su come muoversi anche sentendo le volontà dei due calciatori. Molto dipenderà dalla conferma del centravanti inglese che sarà decisa da nuovo ds e tecnico: se la permanenza di Tammy non sarà prolungata, come pedina di scambio nell'affare per Saelemaekers i rossoneri potrebbero chiedere di inserire Lorenzo Pellegrini o Bryan Cristante. Due altri nomi italiani, per la difesa, che sono fatti dalla Gazzetta questa mattina sono quelli di Pietro Comuzzo, che la Fiorentina valuta 40 milioni, ma anche di Destiny Udogie che potrebbe essere il sostituto in caso di partenza di Theo e che Paratici portò al Tottenham.