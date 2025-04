Marsiglia, De Zerbi: "Le voci sul Milan? Nulla di vero. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno"

Nel corso degli ultimi giorni il nome di Roberto De Zerbi è stato fortemente accostato al Milan, alla ricerca di un allenatore per far partire il nuovo corso - in attesa della nomina del futuro direttore sportivo - a cominciare dalla prossima stagione. Il tecnico bresciano pare essere in cima alla lista dei desideri del club rossonero, ma tra le parti non c'è stato alcun contatto per il momento. O almeno è quanto asserisce il diretto interessato.

De Zerbi, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match del suo Olympique Marsiglia contro il Tolosa, rispondendo a una precisa domanda ha voluto smentire i rumors su un suo ritorno al Milan (club nel quale è cresciuto da calciatore): "Ognuno è libero di dire quello che vuole. Nessuno mi ha chiamato, nessuna squadra".

Il tecnico ex Sassuolo e Shakhtar prosegue: "Come ho sempre fatto, non parlo o flirto con nessuna squadra. La mia intenzione è di restare qui per molti anni. I matrimoni si fanno a due, vedremo come finirà la stagione. La notizia sul Milan? Ho detto che non era vera con forza. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno".