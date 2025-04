MN - Eranio: "Abraham sta facendo discretamente bene, ha una statura e fisico importante però contro l'Inter, gran gol a parte, non l'ha quasi mai presa di sponda"

In merito all'attuale situazione del Milan, ma con un occhio rivolto anche al futuro e all'arrivo di Paratici e di un nuovo allenatore, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista milanista Stefano Eranio.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Abraham-Gimenez, l'inglese oggi meglio del Bebote?

"Devo dirti che storicamente, negli ultimi anni il numero nove del Milan ha sempre fatto fatica, eccezion fatta per Giroud che però aveva caratteristiche tutte sue e sapeva fare reparto quasi da solo a volte. Il gioco del Milan ti porta ad attaccare sugli esterni e quasi mai per vie centrali. Abraham sta facendo discretamente bene, ha una statura e fisico importante però contro l'Inter, gran gol a parte, non l'ha quasi mai presa di sponda. Poi ha segnato ed è stato bravo e fortunato a sfruttare un rimpallo fortunato".