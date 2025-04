Donadoni rivela: "Boban mi chiese di allenare il MIlan ma avevo già firmato in Cina"

Ex centrocampista di Atalanta e Milan ed ex allenatore di Napoli, Bologna, Cagliari e della Nazionale Italiana - fra le altre - Roberto Donadoni ha rilasciato una intervista a Libero, nella quale è tornato a parlare del suo lungo periodo di inattività in panchina (non allena da 7 anni in Italia e da 4 all’estero): "Per questo, mi creda, non mi faccio troppe domande. Anche perché ho capito, a 61 anni, come vanno le cose nel nostro calcio. I club fanno le loro scelte, legittime".

Eppure le offerte non mancavano come spiega lui: "Non è polemica la mia" - racconta - ", ho avuto parecchie offerte, sa… Solo che le ho declinate. Da chi Beh, dal Cagliari. E poi un contatto con Adriano Galliani quando il Monza ha licenziato Nesta. Mi hanno cercato dall’estero. Inghilterra? Anche. Tutte proposte che non mi piacevano. Se vado gradisco ci sia un programma, un progetto".

Poi un retroscena sul Milan che ancora non aveva rivelato e che risale a quando c'era Boban nella dirigenza rossonera: "Non sono mai contattato? Non è così: mi venne chiesto da Boban, e questo non l’ho mai raccontato: avevo già firmato per lo Shenzhen e rifiutai, sono un tipo che rispetta gli accordi".