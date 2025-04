Milan-Paratici, il nodo sta nell'inchiesta. Intanto si lavora già sul mercato

vedi letture

Il Milan e Fabio Paratici si sono visti da lontano, si sono venuti incontro piano piano e in questo momento stanno cercando il modo di entrare in contatto definitivamente. Il club rossonero, nella persona dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, ha fatto la sua scelta per quanto riguarda il ruolo vacante di direttore sportivo ma ora arriva la parte più difficile, quella dell'accordo. Una situazione particolarmente complicata visti alcuni sviluppi penali dell'inchiesta Prisma, per cui Paratici è attualmente squalificato, che sono ancora tutti da scoprire.

Nodo inchiesta

Nella mattina di oggi il Corriere della Sera sottolinea che l'accordo finale tra Milan e Paratici ruota intorno all'inchiesta penale sulle plusvalenze su cui sarà espresso un giudizio il prossimo 15 aprile. Da un punto di vista di giustizia sportiva, il dirigente finirà di scontare i 30 mesi di squalifica il prossimo 20 luglio. Questo, come raccontato anche ieri da MilanNews.it, comporterebbe delle limitazioni di un certo tipo per Paratici che dovrebbe iniziare il suo lavoro in rossonero con i bastoni tra le ruote. Tutto viene chiarito nell'articolo 9 del codice di giustizia sportiva: viene sottolineato che un dirigente inibito non può partecipare ad assemblee federali, non può accedere negli spogliatoi ma soprattutto non può avere contatti o riunioni con tesserati sportivi o agenti, Questo sarebbe sicuramente un bello scoglio per le prime settimane di calciomercato, cruciali, in cui Paratici potrebbe dare il suo contributo solamente dietro la scrivania di Casa Milan. Per questo, da giorni, i legali del club e del dirigente sono al lavoro.

Riflessioni sul mercato

Parallelamente al discorso del direttore sportivo, però, si riflette già su alcune situazioni di mercato. In particolare, riporta il Corriere della Sera, quelle che saranno più stringenti a fine stagione, ossia i prestiti. Il primo riscatto riguarda il terzino Kyle Walker: il Milan vuole tenerlo e sembra orientato a pagare i 5 milioni previsti al Manchester City. Destino opposto per Joao Felix che non aveva una clausola di acquisto ma per cui comunque il Milan non ha intenzione di fare alcuna mossa: rientrerà al Chelsea. La situazione di Tammy Abraham, a oggi il titolare del Milan e autore di nove gol stagionali, è legata a quella di Alexis Saelemakers: a fine agosto si scambiarono le maglie in prestito secco, i due club potrebbero venirsi incontro per trattenerli entrambi.