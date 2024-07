Ripartizioni diritti tv 23/24: Milan e Juve dietro all'Inter. I dettagli

Nella mattinata di oggi il sito della Gazzetta dello Sport ha riportato i dati relativi alla ripartizione dei diritti televisivi per la stagione 2023/2024. Il sito della rosea ha avuto la possibilità di accedere a un documento messo a disposizione della Lega. In tal senso emerge come l'Inter abbia registrato un incasso pari a 101 milioni. Subito dopo ci sono, così come in campionato, il Milan - che tocca quota 87,4 - e poco sotto la Juventus - che invece tocca quota 86,7. Quindi Roma, Napoli, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Bologna.

Nel caso specifico del Milan si possono scorporare gli 87.4 milioni incassati. Di questi:

- 26,8 milioni sono relativi alla somma ripartita in parti uguali tra tutti i club

- 28,2 milioni sono relativi al "Radicamento sociale" e sono a loro volta ripartiti: 10,1 per l'audience media, 17,5 per gli spettatori allo stadio e 0,6 per i minuti giocati dai giovani calciatori

- 32,4 milioni sono relativi ai "Risultati sportivi" e sono a loro volta ripartiti: 4,5 per i risultati storici, 10 per gli ultimi cinque campionati, 15,7 per il risultato in classifica dell'ultimo campionato, 2,2 per i punti ottenuti nell'ultimo campionato