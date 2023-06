Ritiro Milan: ecco quando potrebbe iniziare la nuova stagione

MilanNews.it

Chiusa ieri la stagione 2022-2023, il Milan avrà ora un mese circa di pausa prima di iniziare quella nuova. Non c'è ancora l'ufficialità sulla data di inizio del raduno a Milanello, ma è molto probabile che Pioli richiami i suoi intorno al 10 luglio, in modo da iniziare la preparazione nella settimana che precede la partenza per la tournée negli Stati Uniti, prevista per il 20 luglio.