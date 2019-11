Rivaldo: "Sbagliato dare la 10 a Paquetá, rischia di bruciarsi"

Nella giornata di ieri è andata in scena un'amichevole fra Brasile e Argentina, partita vinta dalla nazionale albiceleste grazie ad un gol di Messi. Durante il match il rossonero Paquetá ha indossato la maglia numero 10, ma questa scelta evidentemente non è andata bene a tutti. Rivaldo, ex attaccante della nazionale verdeoro e del Milan, ha commentato così su Instagram la scelta di Tite: "Ho visto la partita tra Brasile ed Argentina ed è stato molto triste vedere cosa è successo con la maglia numero 10. Hanno dato la maglia 10 a Paquetá contro l'Argentina. Maglia che è rispettata in tutto il mondo. Questa maglia non è pensata per stare in panchina e tanto meno per uscire a fine primo tempo, perché è la maglia che il mondo conosce e rispetta perché è stata indossata e onorata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar. Il giocatore non è da biasimare, ma Tite e lo staff tecnico conoscono il peso di questa maglia. Non devono bruciare un 22enne che può avere un grande futuro con la squadra brasiliana. Va protetto proprio come Rodrygo, che sta giocando molto bene al Real Madrid. Per questa partita avrebbe potuto proteggere Paquetá facendolo giocare con un'altra maglia. Sappiamo tutti che Brasile-Argentina non sarà mai una partita amichevole".