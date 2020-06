Rivera: "La mia panchina in Italia-Germania 4-3 fu una decisione politica"

Gianni Rivera, intervistato da Oggi (in edicola da domani), ha parlato di Italia-Brasile 4-3 del 1970, soffermandosi sulla sua panchina in finale: "Baratterei al volo quel mio quarto gol alla Germania in cambio della finale che non ho praticamente giocato... Io polemiche non ne feci allora, quando, in ossequio alle disposizioni del ct Valcareggi, entrai disciplinatamente in campo per quella manciata di secondi. E non intendo certo riaprirle adesso. Peraltro con l'allenatore rimasi in buoni rapporti. So che non ne aveva colpa. La mia panchina fu una decisione politica".