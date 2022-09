Rivoluzione Chelsea, si cerca un nuovo ds: trattativa con Freund del Salisburgo

MilanNews.it

Aria di rivoluzione in casa Chelsea, avversario del Milan in Champions League, con l'arrivo del nuovo allenatore Graham Potter è in programma anche un cambio in dirigenza. E non c'è solo Campos nel mirino: quanto si apprende da Sky Sports, infatti, i Blues sono in trattative con Christoph Freunddel Salisburgo per affidargli il ruolo di nuovo direttore sportivo nel club di Premier. Anche il neo-manager Potter avrà voce in capitolo.