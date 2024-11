RMA-MIL (1-1): ingenuità Theo-Royal, il Real pareggia su rigore con Vinicius

Ingenuità doppia del Milan, targata Theo-Royal: il primo regala palla al Real e il secondo interviene in ritardo su Vinicius in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e assegna il tiro dagli undici metri ai padroni di casa. Si presenta lo stesso Vinicius che con un morbido tocco sotto spiazza Maignan e pareggia la partita al minuto numero 23. Tutto da rifare per il Diavolo. Intanto ammonito Morata per proteste.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it